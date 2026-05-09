Una nuova edizione limitata dedicata alla saga horror è stata annunciata, con una confezione speciale in digipack contenente otto dischi. La collezione include i primi quattro film della serie, tutti presentati in formato 4K UHD. La confezione, distribuita da un'azienda specializzata, presenta anche gadget e contenuti extra esclusivi. La release è prevista in una versione numerata, destinata ai collezionisti e agli appassionati del genere.

Stupenta limited edition targata Midnight Factory con un digipack a otto dischi e i primi quattro film della saga in 4K UHD. Ci sono anche card da collezione, poster, booklet e una marea di extra. La collana Midnight Factory di Plaion Pictures colpisce ancora con un prodotto davvero super: stavolta ha appena sfornato un cofanetto denominato Saw 4-Film Collection che farà la gioia degli appassionati di horror e in specifico del franchise nato dalla fantasia di James Wan e Leigh Whannell che ha trasformato il genere e si è fatto notare soprattutto per la componente seriale e una mitologia complessa che ha portato ormai a dieci i capitoli complessivi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Saw 4-Film Collection: tutto sulla limited edition con gadget, extra e i primi 4 film della saga in 4K

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