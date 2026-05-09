Sarebbe già morto | Garlasco l’avvocato di Corona choc su Stasi

L’avvocato penalista Ivano Chiesa ha condiviso un messaggio su Instagram riguardo al caso Garlasco, che recentemente è tornato a essere sotto i riflettori. Il suo intervento ha attirato l’attenzione, aggiungendo nuovi dettagli alla vicenda che riguarda la persona coinvolta. La notizia si diffonde in un momento in cui l’interesse pubblico per questo procedimento giudiziario si mantiene vivo.

L’avvocato Ivano Chiesa, noto penalista, ha pubblicato su Instagram un intervento sul caso Garlasco, entrato nuovamente al centro dell’attenzione pubblica. Nel video, Chiesa chiarisce di solito di non commentare vicende giudiziarie che non conosce in modo approfondito, ma spiega di voler comunque esprimere alcune considerazioni di principio legate al tema degli errori giudiziari e alle attività in corso. Nel suo intervento vengono citate la Procura di Pavia e la condanna di Alberto Stasi, con riferimento al requisito della prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”, concetto previsto dall’ordinamento. Caso Garlasco e Ivano Chiesa: l’intervento pubblicato su Instagram.🔗 Leggi su Tvzap.it

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