L’avvocato Ivano Chiesa, noto per aver assistito Fabrizio Corona, ha rilasciato una dichiarazione imprevista riguardo a un caso giudiziario in corso. Durante un intervento, ha affermato che una delle persone coinvolte sarebbe già deceduta, sorpresa rispetto alla sua precedente conoscenza dei fatti. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione, considerando la sua solita riservatezza nel commentare questioni legali di cui non è al corrente fino in fondo.

Non era previsto. E proprio per questo fa rumore. L’avvocato Ivano Chiesa, volto noto anche per la sua lunga esperienza accanto a Fabrizio Corona, di solito evita di commentare processi che non conosce “dentro” fino all’ultimo dettaglio. Ma il caso Garlasco è tornato ovunque: tra talk show, social e discussioni da bar. E Chiesa, questa mattina, ha scelto di dire la sua in un video su Instagram. Pochi minuti, tono misurato. Ma con frasi destinate a restare addosso. Un video che riapre la conversazione. Il punto di partenza è una regola non scritta del penalista: non si parla di ciò che non si è studiato fino in fondo. Chiesa lo ribadisce, ma poi apre una parentesi che diventa una presa di posizione netta, agganciandosi all’attualità dell’indagine della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sarebbe già morto”: Garlasco, l’avvocato di Corona shock su Stasi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Garlasco, la notizia su Stasi è appena arrivata! Parla l’avvocatoNel quadro sempre più complesso del caso di Garlasco, le nuove intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio riaprono il dibattito giudiziario e...

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato Bocellari su Alberto Stasi a Mattino CinqueIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio e le nuove prove: il dossier completo; Garlasco, Andrea Sempio si sarebbe lavato prima in cucina e poi ripulito a casa della nonna; Garlasco, le undici morti (molto sospette) legate all’omicidio di Chiara; Garlasco, le parole di Paola Cappa nel 2007: Chiara Poggi uccisa da un ragazzo che aveva respinto, indagare sulla pista passionale.

Garlasco, l’avvocato Chiesa smonta tutto: Quanti casi Alberto Stasi ci sono?L’avvocato Ivano Chiesa, storico difensore di Fabrizio Corona, è intervenuto sul caso Garlasco con un lungo video pubblicato su Instagram. urbanpost.it

Garlasco in Tv, De Rensis: Stasi massacrato per uno sguardo, ora si minimizza tutto. La nuova intercettazione di Sempio sul sangue a casa PoggiOre 14 Sera ha parlato interamente di Garlasco nella puntata di giovedì 7 maggio 2026, focus sulla posizione di Andrea Sempio, ora che le indagini sono chiuse ... libero.it

“Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.” Il 9 maggio ricordiamo Aldo Moro non solo come grande politico, statista, leader di governo e di partito, ma anche come uomo. È stato bello, con un gruppo di giovani di Italia Viva, omaggiare la sua memoria con le parole x.com

Cosa sarebbe successo se Annibale Barca avesse vinto la seconda guerra punica reddit