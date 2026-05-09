Il Santo Tomeo 2026 si prepara ad animare i borghi con una serie di eventi che uniscono celebrazioni religiose e tradizioni popolari. Le due comunità coinvolte stanno organizzando momenti di preghiera, processioni e rievocazioni storiche, cercando di creare un unico grande evento condiviso. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni locali, con iniziative che coinvolgeranno residenti e visitatori.

? Domande chiave Cosa aspettarsi dal programma tra sacro e profano nei borghi?. Come faranno le due comunità a unirsi in un unico evento?. Quali prodotti tipici si potranno scoprire negli stand gastronomici?. Perché questa festa è fondamentale per l'identità del territorio reatino?.? In Breve Evento previsto per il 16 e 17 maggio tra i borghi di Contigliano e Cottanello.. Programma include processioni con la Parrocchia di San Michele Arcangelo e musica della banda locale.. Stand gastronomici promuovono i prodotti tipici per sostenere l'economia del territorio reatino.. Iniziative dedicate a famiglie e bambini coinvolgono le associazioni e i volontari locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santo Tomeo 2026: tra devozione religiosa e tradizioni tra i borghi

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