Santa Teresa Gallura | Matta Giagoni e Pisciottu presentano le liste

A Santa Teresa Gallura, i candidati Matta, Giagoni e Pisciottu hanno presentato le rispettive liste in vista delle prossime elezioni comunali. Sono state annunciate le candidature di Nadia Matta, sostenuta da alcuni esponenti locali, e le proposte di Giagoni, con un focus sulla gestione dei servizi pubblici. La presentazione delle liste si è svolta nelle sedi ufficiali, con i candidati che hanno illustrato i loro programmi.

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? Domande chiave Chi sono i candidati che sostengono la lista di Nadia Matta?. Come influenzerà la proposta di Giagoni la gestione dei servizi locali?. Perché la lista di Pisciottu punta tutto sulla zona di Lungoni?. Quali programmi cambieranno la vita quotidiana dei quartieri di Santa Teresa?.? In Breve Presentazione liste avvenuta sabato 09 maggio 2026 per le amministrative di Santa Teresa Gallura.. Nadia Matta guida Futuro diverso democratico con candidati tra cui Alessandro Alluttu e Marina Carta.. Dario Giagoni guida Oltre le Bocche con Simone Giuseppe Ogno, Ada Scarone e Salvatore Sposito.. Stefano Pisciottu guida Faro Comune per Lungoni con Sofia Aiello, Pierpaolo Asara e Walkiria Baldinelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Teresa Gallura: Matta, Giagoni e Pisciottu presentano le liste ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa, Ravenna piange suor Maria Teresa GrilliIeri mattina, all'età di 91 anni, se n'è andata suor Maria Teresa Grilli, per 18 anni superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di... Aggiornamenti e dibattiti Santa Teresa Gallura: per le comunali presentate tre listeI candidati sindaci sono Nadia Matta, Stefano Pisciottu e Dario Giagoni ... msn.com Santa Teresa Gallura, lavori in corso per trovare i candidati a sindacoAppare sempre più complessa la situazione politica a Santa Teresa Gallura in vista delle elezioni comunali di primavera. Mentre la sindaca Nadia Matta sembra sempre più determinata a ricandidarsi, ... unionesarda.it