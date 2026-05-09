Santa Maria a Vico | fiamme tra boschi e uliveti soccorsi via cielo

Nella zona di Santa Maria a Vico si sono sviluppate fiamme che hanno interessato sia boschi sia uliveti, costringendo i soccorritori a intervenire anche con mezzi aerei. I volontari sono stati impegnati nella protezione delle colture, cercando di limitare i danni causati dal rogo. Al momento non sono ancora stati stimati i danni totali alle coltivazioni, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

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? Domande chiave Come hanno fatto i volontari a proteggere gli uliveti dal fuoco?. Quali danni subiranno le colture locali dopo il passaggio delle fiamme?. Perché l'intervento del Canadair è stato decisivo nel vallone Moiro?. Quanto terreno agricolo è stato distrutto dal rogo tra via Loreto?.? In Breve Incendio colpisce boschi e uliveti tra via Loreto e vallone Moiro il 9 maggio 2026.. Intervento coordinato di Canadair, elicottero, Vigili del Fuoco e Protezione Civile Regionale.. Residenti e volontari locali collaborano sul terreno per proteggere le proprietà e le colture.. Rischio perdite economiche dirette per il patrimonio agricolo degli uliveti della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Maria a Vico: fiamme tra boschi e uliveti, soccorsi via cielo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Vasto incendio nei boschi tra Santa Maria Hoè e Colle BrianzaVigili del fuoco e gruppi antincendio in azione mercoledì pomeriggio per spegnere il rogo. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Santa Maria a VicoScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Santa Maria a Vico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente in scooter a Santa Maria a Vico: Antonio Esposito muore a 26 anni, grave l’amico; Elezioni Comunali Santa Maria a Vico 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Santa Maria a Vico, pretende referto senza attendere turno e aggredisce personale laboratorio; Aggressione in un laboratorio analisi a Santa Maria a Vico, 45enne denunciato dai Carabinieri. Aggressione in un laboratorio analisi a Santa Maria a Vico, 45enne denunciato dai CarabinieriScopri tutti i dettagli riguardo Aggressione in un laboratorio analisi a Santa Maria a Vico, 45enne denunciato dai Carabinieri . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Santa Maria a Vico, pretende referto senza attendere turno e aggredisce personale laboratorioSanta Maria a Vico (Caserta) - La richiesta di ottenere immediatamente un referto medico si è trasformata in un episodio di violenza all’interno di una ... pupia.tv Basilica di Santa Maria della Salute reddit Sassari, al via i lavori per il centro intermodale della mobilità sostenibile a Santa Maria di Pisa x.com