Sanità valdostana | i dati dell’Usl passano al cloud per la sicurezza

L’azienda sanitaria valdostana ha completato la migrazione dei dati dell’Usl al cloud, un processo durato tre anni. La decisione riguarda la protezione delle informazioni sensibili dei cittadini e mira a migliorare la sicurezza dei dati. La guida del progetto è stata affidata a un team interno specializzato, incaricato di gestire tutte le fasi di questa transizione. Ora, i dati sono ospitati su piattaforme cloud, garantendo maggiori misure di sicurezza.

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? Punti chiave Come cambierà la protezione dei dati sensibili dei cittadini valdostani?. Chi ha guidato il progetto di migrazione durato tre anni?. Quanto finanzierà il Pnrr la nuova infrastruttura tecnologica dell'Usl?. Quali nuovi servizi digitali verranno implementati grazie ai fondi stanziati?.? In Breve Progetto triennale realizzato con la collaborazione di Inva. Oltre 100 server e 26 servizi aziendali migrati al datacenter regionale. Finanziamenti superiori a un milione di euro tra fondi regionali e Pnrr. Davide Emanville coordina la transizione verso la nuova infrastruttura centralizzata. L’Usl della Valle d’Aosta ha completato il passaggio dei propri dati sanitari al cloud regionale, un’operazione strategica che coinvolge 26 servizi aziendali precedentemente ospitati su oltre 100 server.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità valdostana: i dati dell’Usl passano al cloud per la sicurezza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cloud a vita: sconti fino all’85% per la sicurezza dei tuoi dati? Cosa scoprirai Come si ottiene il controllo totale dei dati senza abbonamenti mensili? Quali tecnologie proteggono i file dai futuri attacchi... Sanità Puglia 2026: raddoppia la spesa privata, i dati del Ministero dell'EconomiaNel 2016 i pugliesi per esami sanitari, visite specialistiche, interventi chirurgici, acquisto di farmaci e dispositivi medici spendevano di tasca... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Conclusa la migrazione al cloud regionale, all'Usl oltre un milione di euro da investire in sanità digitale; Sanità: da Roma oltre 1 milione di euro all’Ausl per la digitalizzazione; Il Pronto soccorso di Aosta in trincea, incubo estate tra assalto dei turisti e organici all’osso; Usl Valle d’Aosta condannata: perché il decreto sui sindacati pesa sulla sanità regionale. Liste d’attesa, in Italia il 7,6% dei cittadini rinuncia a curarsi e calano i medici di base: i dati OcseIl rapporto Ocse Profilo della sanità 2025: Italia fotografa le difficoltà del Servizio sanitario nazionale. Le prime visite e gli esami diagnostici sono il collo di bottiglia nell’accesso alle cure ... fanpage.it Prescrizioni e inappropriatezza: i dati shock del sistema tsGentile Direttore, ancora una volta, uno dei maggiori osservatori informativi del Paese ha pubblicato i dati delle prescrizioni emesse, nel 2025, per prestazioni ambulatoriali (visite ed esami strumen ... quotidianosanita.it