Sanità piano di recupero delle liste d' attesa | 40mila recall in più rispetto al target
Al termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in sanità, sono stati effettuati 164mila recall, superando di circa 40mila unità il target prefissato. Il piano mira a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e prevede interventi specifici per aumentare le chiamate di ritorno ai pazienti. La durata del monitoraggio copre circa tre mesi di attività.
Al termine della tredicesima settimana di monitoraggio del piano sperimentale per il recupero delle liste d’attesa in sanità, sono 164.930 le persone complessivamente contattate nell’ambito dei piani aziendali di recupero delle prestazioni prenotate. I recall sono stati 150.461 per visite ed.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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