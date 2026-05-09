Salvataggio Fere le ultime mosse Calciatori pronti a limare le spettanze
La squadra rossoverde sta preparando le ultime mosse per affrontare la situazione finanziaria, con alcuni calciatori disposti a ridurre le proprie spettanze. La società ha annunciato che si sta muovendo per trovare una soluzione che possa contribuire a evitare il fallimento o la penalizzazione. La situazione rimane tesa, ma si continua a lavorare per stabilizzare le finanze e consentire la prosecuzione dell’attività sportiva.
Anche la squadra rossoverde è pronta a fornire un contributo significativo per salvare la Ternana in extremis. Il margine di tempo per mantenere il club in Serie C, ovvero per l’entrata in scena di nuovi proprietari, si riduce in modo preoccupante, ma si tenta di tenere viva la speranza. Ieri mattina nella sede sociale il capitano Marco Capuano, Stefano Pettinari, Bruno Martella e Alexis Ferrante, in rappresentanza dei calciatori dell’attuale rosa, hanno incontrato il direttore sportivo Carlo Mammarella per valutare un accordo relativo al monte-stipendi, ovvero per procrastinare le prossime spettanze, in modo tale che le medesime non vadano a incidere sulle cifre che un potenziale acquirente dovrà mettere sul tavolo nell’immediato.🔗 Leggi su Lanazione.it
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