Salvataggio Fere le ultime mosse Calciatori pronti a limare le spettanze

La squadra rossoverde sta preparando le ultime mosse per affrontare la situazione finanziaria, con alcuni calciatori disposti a ridurre le proprie spettanze. La società ha annunciato che si sta muovendo per trovare una soluzione che possa contribuire a evitare il fallimento o la penalizzazione. La situazione rimane tesa, ma si continua a lavorare per stabilizzare le finanze e consentire la prosecuzione dell’attività sportiva.

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