Salvario | il nuovo disco è Fragili Meravigliose Città

È uscito il nuovo album di Salvario intitolato “Fragili Meravigliose Città”. La produzione musicale si inserisce nel panorama pop d’autore italiano, caratterizzata da un approccio che privilegia il contenuto e la libertà espressiva. Il disco presenta brani con sonorità leggere e fluide, in equilibrio tra atmosfere da favola e influenze urban. La musica si muove tra arrangiamenti che trasmettono leggerezza e un senso di mobilità.

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Quella produzione pop d’autore italiana che non stupisce e che tutta punta al contenuto, qui libero e liquido, che scivola e vola leggero dentro suoni e arrangiamenti in bilico tra favole e concreta urbanizzazione. Salvario pubblica “Fragili Meravigliose Città”, anche in vinile, pulito questo lavoro, di acqua e sapone. la vita diviene il centro, noi siamo il centro, il nostro sentire. si torna umani, uomini, fragili e finiti, puntuali. Orgogliosamente imperfetto come dice anche lui: piano piano sembra si stia tornando ad una dimensione reale del sentire le nostre emozioni. Pescando tra le tue dichiarazioni: un disco che arriva dopo un lungo silenzio.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvario: il nuovo disco è “Fragili Meravigliose Città” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Fragili Meravigliose Città fuori ora! Notizie correlate Arriva ’Indaco’. Il nuovo disco di PrunetiGROSSETO Si chiama "Indaco" il disco pubblicato dal pianista grossetano Leonardo Pruneti. Masini a Reggio: firma il nuovo disco ai PetaliMarco Masini scenderà dal palcoscenico di Sanremo per incontrare i suoi sostenitori a Reggio Emilia.