Salvario | il nuovo disco è Fragili Meravigliose Città
È uscito il nuovo album di Salvario intitolato “Fragili Meravigliose Città”. La produzione musicale si inserisce nel panorama pop d’autore italiano, caratterizzata da un approccio che privilegia il contenuto e la libertà espressiva. Il disco presenta brani con sonorità leggere e fluide, in equilibrio tra atmosfere da favola e influenze urban. La musica si muove tra arrangiamenti che trasmettono leggerezza e un senso di mobilità.
Quella produzione pop d’autore italiana che non stupisce e che tutta punta al contenuto, qui libero e liquido, che scivola e vola leggero dentro suoni e arrangiamenti in bilico tra favole e concreta urbanizzazione. Salvario pubblica “Fragili Meravigliose Città”, anche in vinile, pulito questo lavoro, di acqua e sapone. la vita diviene il centro, noi siamo il centro, il nostro sentire. si torna umani, uomini, fragili e finiti, puntuali. Orgogliosamente imperfetto come dice anche lui: piano piano sembra si stia tornando ad una dimensione reale del sentire le nostre emozioni. Pescando tra le tue dichiarazioni: un disco che arriva dopo un lungo silenzio.🔗 Leggi su Lopinionista.it
Fragili Meravigliose Città fuori ora!
Notizie correlate
Arriva ’Indaco’. Il nuovo disco di PrunetiGROSSETO Si chiama "Indaco" il disco pubblicato dal pianista grossetano Leonardo Pruneti.
Masini a Reggio: firma il nuovo disco ai PetaliMarco Masini scenderà dal palcoscenico di Sanremo per incontrare i suoi sostenitori a Reggio Emilia.