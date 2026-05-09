Salsanatura | da trent' anni tutto il gusto delle sue salse alla base dello street food e non solo di qualità
Da trent'anni, l’azienda piacentina produce salse di alta qualità che sono diventate un elemento fondamentale nello street food e in altri settori alimentari. La produzione si basa su valori come qualità, gusto e salubrità, mantenendo una costante attenzione a questi aspetti fin dalla sua fondazione. Recentemente, l’impresa ha celebrato il trentennale della sua attività, confermando la sua presenza nel mercato e la fedeltà dei clienti.
Qualità, gusto, salubrità: sono i cardini produttivi ai quali si sono sempre uniformati i titolari di “Salsanatura”, azienda piacentina che proprio recentemente ha festeggiato trent'anni di attività. Principi che partono da una costante: la scelta delle materie prime e la cura dell’artigianalità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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