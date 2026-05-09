A Salerno, il partito Fratelli d’Italia ha presentato il candidato alle prossime elezioni amministrative, mentre un esponente di un altro schieramento ha criticato il sistema di gestione del presidente della regione. Nel frattempo, si discute anche dei cambiamenti previsti per la gestione dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi con l’introduzione di un nuovo programma. Questi temi sono stati al centro delle ultime settimane in città.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi con il nuovo programma?. Quali misure concrete propone Marenghi per salvare le botteghe del centro?. Perché Cirielli sostiene che il sistema di De Luca sia fallito?. Come influirà il nuovo piano urbanistico sulla viabilità e i parcheggi?.? In Breve Partecipazione di Edmondo Cirielli, Antonio Iannone, Imma Vietri e Michele Sarno al Polo Nautico.. Programma Marenghi prevede rilancio commercio, sicurezza urbana e nuove aree parcheggio per la mobilità.. Iannone punta su potenziamento metropolitana e criticità collegamenti aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.. Proposta urbanistica Marenghi mira a contrastare cementificazione e innalzare standard edilizi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, FdI lancia Marenghi: Cirielli attacca il sistema De Luca

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