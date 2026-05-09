Il cantante Sal Da Vinci si trova al centro di una vicenda riguardante una somma di 24 milioni di euro. Mentre l’Eurovision Song Contest si avvicina a Vienna, si parla di decisioni prese dai vertici della Rai in relazione a questa somma. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato numerosi interrogativi sul suo utilizzo e sulla gestione finanziaria dell’emittente pubblica.

L’Eurovision Song Contest si prepara a incendiare Vienna con un retrogusto – al solito ormai - decisamente proPal che contagia anche i vertici Rai. Menomale, però, che a portare il vessillo italiano c’è un portabandiera nazionalpopolare e non politicizzato come Sal Da Vinci che, grazie alla sua simpatia virale sul web e al pezzo Per sempre sì, ormai tormentone internazionale, rende l’Italia ai nastri di partenza addirittura favorita. La competizione va in scena alla Wiener Stadthalle di Vienna dal 12 al 16 maggio. Le semifinali del 12 e 14 maggio saranno trasmesse su Rai 2. La finale del 16 andà su Rai 1. Un successo comunque andrà la gara,...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sal Da Vinci e quei 24 milioni: il botto clamoroso del cantante

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