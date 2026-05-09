Una figlia costretta sulla sedia a rotelle, una madre iperprotettiva e un oscuro segreto destinato a cambiare tutto: "Run", il thriller psicologico con Sarah Paulson, arriva stasera in prima serata su Rai 4. Questa sera su Rai 4 arriva un thriller psicologico carico di tensione e colpi di scena. In prima serata va in onda Run, il film diretto da Aneesh Chaganty che racconta il rapporto inquietante tra una madre iperprotettiva e una figlia costretta a vivere isolata dal mondo. Con protagoniste Sarah Paulson e Kiera Allen, "Run" mescola suspense, mistero e tensione psicologica in una storia che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Run stasera su Rai 4: suspense e segreti nel thriller con Sarah Paulson

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