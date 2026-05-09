Rugby Serie A Èlite | Viadana si impone di misura sul Valorugby nella semifinale d’andata

Nella semifinale d’andata della Serie A Élite di rugby, il Viadana ha ottenuto una vittoria di misura contro il Valorugby Emilia, con il risultato di 17-11. La partita si è disputata davanti a circa tremila spettatori allo stadio “Zaffanella”. Dopo un primo tempo favorevole agli ospiti, i padroni di casa sono riusciti a recuperare nel secondo tempo, portando a casa il risultato.

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Il Viadana si prende il primo round della semifinale di Serie A Élite maschile e davanti ai quasi tremila spettatori dello “Zaffanella” supera 17-11 il Valorugby Emilia, ribaltando nella ripresa una partita che sembrava essersi messa sui binari dei reggiani. La squadra di casa costruisce il successo con un secondo tempo di grande intensità, trovando tre marcature consecutive dopo essere andata al riposo sotto 0-8. Resta però tutto apertissimo in vista del ritorno del “Mirabello”, anche perché il calcio di punizione segnato allo scadere da Hugo consegna al Valorugby un prezioso punto di bonus offensivo. La semifinale si apre infatti con un primo tempo molto tattico e segnato dalla solidità difensiva degli ospiti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A Èlite: Viadana si impone di misura sul Valorugby nella semifinale d’andata ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rugby, il Valorugby vince e va in vetta alla Serie A Élite. Successi per Viadana e LyonsSi completa la 15ma giornata della Serie A Élite 2025-2026 di rugby maschile e cambia la capolista: il Valorugby vince il big match in casa delle... Semifinale andata serie A Elite maschile, al Plebiscito Petrarca Rugby vs Femi-CZ Rugby Rovigo DeltaPer la terza volta in questa Stagione Sportiva torna il più sentito dei derby del Campionato di Rugby: tutti allo Stadio Plebiscito per Petrarca -... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A Elite, Facundo Ferrario: Queste sono le partite più belle; Semifinale andata serie A Elite maschile, al Plebiscito Petrarca Rugby vs Femi-CZ Rugby Rovigo Delta; Rugby: Serie A Elite Maschile 2025/26 2a semifinale; Rugby, Serie A Èlite: nel weekend si disputano le semifinali. Rugby serie A Elite – Viadana, parte la corsa alla finale scudetto. Allo Zaffanella il primo atto col ValorugbyViadana Cresce l’attesa in casa Rugby Viadana per la semifinale d’andata dei play off scudetto. Oggi lo stadio Zaffanella (kick off alle ore 15.30, con ... vocedimantova.it Rugby, Serie A Èlite: nel weekend si disputano le semifinaliLa Serie A Elite entra nel suo momento più atteso. Dopo una settimana di pausa, il campionato italiano di rugby riaccende i riflettori sulle semifinali ... oasport.it Questo il First XV #rossoblù scelto per la Semifinale di Andata del Campionato #SoladriaSerieAElite di domenica 10 maggio alle ore 17.30, allo Stadio Plebiscito di Padova contro il Petrarca Rugby Forza Rovigo! #ForzaRovi x.com