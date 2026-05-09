Ruba all' oratorio denunciato 32enne

Lo scorso 23 aprile, un furto è stato scoperto nell'oratorio di Ceriano Laghetto. Ignoti si sono introdotti nel luogo di culto e hanno portato via del denaro. Dopo le indagini, un uomo di 32 anni è stato denunciato per il fatto. La notizia ha suscitato reazioni tra i residenti, preoccupati per l’episodio avvenuto nel loro centro di ritrovo.

Il furto avvenuto lo scorso 23 aprile nell'oratorio della parrocchia di Ceriano Laghetto, in cui ignoti si erano introdotti nel luogo di culto e avevano portato via del denaro, aveva lasciato un misto di sdegno e incredulità tra i cittadini. Le indagini dei carabinieri hanno ora portato a.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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