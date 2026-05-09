Roma Primavera pari e rimpianti | il Sassuolo regge

La partita tra la Roma Primavera e il Sassuolo si è conclusa con un pareggio senza reti, lasciando l'esito invariato sul risultato finale. La squadra di casa ha tentato di sbloccare il punteggio, ma ha trovato un avversario compatto che ha limitato le occasioni da gol. La gara si è disputata senza reti e senza reti, con entrambe le formazioni che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale.

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