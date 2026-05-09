Roma Primavera pari e rimpianti | il Sassuolo regge
La partita tra la Roma Primavera e il Sassuolo si è conclusa con un pareggio senza reti, lasciando l'esito invariato sul risultato finale. La squadra di casa ha tentato di sbloccare il punteggio, ma ha trovato un avversario compatto che ha limitato le occasioni da gol. La gara si è disputata senza reti e senza reti, con entrambe le formazioni che hanno mantenuto il risultato fino al fischio finale.
La Roma Primavera non riesce a scardinare il muro del Sassuolo e si ferma su uno 0-0 che sa di occasione persa nella corsa ai vertici della classifica. Nel match andato in scena questo pomeriggio, la formazione guidata da Federico Guidi ha cercato con insistenza la via del gol, trovando però sulla propria strada un’ottima organizzazione difensiva neroverde e una dose massiccia di sfortuna, culminata nel clamoroso legno colpito da Arena a pochi minuti dal termine. Con questo pareggio, i giallorossi restano ancorati al quarto posto, fallendo l’assalto al Cesena che mantiene così un vantaggio di quattro lunghezze. Il primo tempo ha visto la Roma partire con un piglio aggressivo, cercando di soffocare la manovra della squadra di Bigica attraverso un pressing alto e costante.🔗 Leggi su Sololaroma.it
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