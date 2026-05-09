Nella giornata di oggi si gioca una partita di Serie A tra Cagliari e Udinese. La sfida si tiene allo stadio della squadra di casa e rappresenta una delle tante gare in programma nel campionato italiano. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sulle altre partite della giornata, con particolare attenzione anche alle prestazioni della Juventus.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Cagliari ospita l’Udinese

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