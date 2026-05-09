Le associazioni di categoria stimano che nel 2026 le famiglie italiane dovranno affrontare un incremento di circa 1.000 euro nelle spese complessive. Tra i principali fattori ci sono l’aumento dei costi dei fertilizzanti, che potrebbe far salire i prezzi di prodotti di uso quotidiano come la pasta, e lo shock energetico che peserà sui bilanci familiari con figli, influenzando le spese per luce e riscaldamento.

? Punti chiave Quanto inciderà l'aumento dei fertilizzanti sul prezzo finale della pasta?. Come influirà lo shock energetico sul bilancio delle famiglie con figli?. Perché il governo non ha ridotto la tassazione sui fertilizzanti russi?. Chi dovrà garantire la trasparenza dei margini nella grande distribuzione?.? In Breve Costi agricoli aumentati di 255 euro per ettaro per energia e fertilizzanti.. Luigi Scordamaglia combatte vendite sottocosto pasta al convegno Tuttofood.. Proroga accise carburante stabilita dal governo fino al 22 maggio.. Lollobrigida e Urso incontrano la grande distribuzione per trasparenza prezzi.. Le famiglie italiane affrontano un aggravio di circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rincari 2026: Cna avverte, le famiglie spenderanno 1.000 euro in più

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