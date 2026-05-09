A Rimini, i Carabinieri hanno deciso di aprire le porte della caserma ai ragazzi con sindrome di Down, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le attività delle forze dell’ordine. I giovani hanno avuto modo di salire a bordo delle auto di servizio e di scoprire come viene impiegata la tecnologia durante le operazioni. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi in un momento di interazione diretta con gli agenti e le loro attrezzature.

? Punti chiave Come hanno reagito i ragazzi salendo a bordo delle Gazzelle?. Cosa hanno scoperto i giovani sulla tecnologia usata dai Carabinieri?. Perché l'Arma ha scelto proprio questa associazione di Rimini?. Come cambia il rapporto tra militari e cittadini dopo questo incontro?.? In Breve I ragazzi dell'associazione Crescere Insieme hanno visitato la stazione di Rimini-Viserba.. I partecipanti hanno esaminato le strumentazioni tecnologiche all'interno delle Gazzelle.. L'iniziativa promuove la cultura della legalità presso le realtà associative locali.. L'incontro ha favorito lo scambio tra militari e persone con fragilità.. I ragazzi dell’associazione Crescere Insieme di Rimini hanno visitato la caserma dei Carabinieri di Viserba durante una mattinata dedicata al dialogo e all’inclusione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini, i Carabinieri aprono la caserma ai ragazzi della Down

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