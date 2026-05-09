A Ravenna, un semplice scontrino di cassa ha permesso di raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Conad ha deciso di devolvere le donazioni raccolte nei propri punti vendita, sostenendo così le associazioni che operano nel settore. La somma raccolta verrà distribuita tra diverse organizzazioni locali impegnate nell’assistenza alle donne vittime di violenza, senza specificare l’ammontare totale o le modalità di distribuzione.

? Domande chiave Come può un piccolo scontrino finanziare i centri antiviolenza?. Quali associazioni riceveranno i fondi raccolti nei punti vendita?. Dove si trovano esattamente i negozi aderenti nella provincia?. Perché questa iniziativa è stata lanciata proprio in occasione della festa?.? In Breve Donazione di 10 centesimi per ogni scontrino emesso il 10 maggio 2026.. Fondi destinati a Linea Rosa, Demetra Donne in aiuto e Sos Donna.. Iniziativa coinvolge 43 punti vendita Conad tra Ravenna, Lugo e Faenza.. Meccanismo trasforma la spesa quotidiana in sostegno per la rete sociale locale.. Domani, 10 maggio 2026, i soci Conad della provincia di Ravenna sosterranno le associazioni antiviolenza locali attraverso una donazione di 10 centesimi per ogni scontrino emesso in 43 punti vendita del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna: lo scontrino che salva le donne, Conad dona ai centri

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