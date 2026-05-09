Rafa Jodar senior si prepara a scendere in campo domani contro Matteo Arnaldi in un match degli Internazionali d’Italia. L’assenza di Carlos Alcaraz, che non partecipa a causa di un'assenza giustificata, ha portato Jodar a diventare la figura di spicco per questa edizione del torneo. L’incontro si svolgerà in un palazzetto che ha registrato il tutto esaurito.

AGI - Assente giustificato Carlos Alcaraz, non c'è dubbio che quest'anno il divo spagnolo degli Internazionali d'Italia sia Rafa Jodar che domani incontrerà Matteo Arnaldi in un match che si preannuncia 'sold out'. Diciannove anni, un salto da gigante nella classifica (ora è alla 34esima posizione nel ranking Atp, ne ha scalate 650 in poco più di un anno), il giovane Rafa deve tutto, almeno finora, a un altro Rafa, anzi Rafa senior: suo padre, ex insegnante di educazione fisica in una scuola superiore. Papà Rafa con il tennis non ha mai avuto personalmente a che fare ma è il coach e il manager da cui il madrileno non...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rafa Jodar senior e la carica dei 'papà-coach'

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