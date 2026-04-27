Madrid 2026 p 4 | Jódar un altro Rafa!

Il 19enne Rafael Jódar ha vinto la sfida contro João Fonseca, confermando il suo talento in una gara molto combattuta. La partita si è conclusa con la vittoria del giovane atleta, che ha dimostrato grande determinazione e capacità nel corso dell'incontro. La competizione si è svolta in un ambiente professionale, con Jódar che ha prevalso per forza e strategia.

FOCUS – NUOTO Gianluca Alberani: “Dalla Romagna alle Olimpiadi. Oggi USA” All’orizzonte potrebbe esserci un quarto di finale contro Jannik Sinner, che supera Moller in due set e centra la 24ª vittoria consecutiva nei Masters 1000?? MotoGP, Ai Ogura è il più veloce nei Test di Jerez. Terzo Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio Si chiude la giornata di Test della MotoGP andata in scena sul Circuito Ángel Nieto di Jerez, dove nello scorso fine. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Madrid 2026 p. 4: Jódar, un altro Rafa! Madrid 2026 p. 4: Jódar, un altro Rafa! Notizie correlate Leggi anche: Rafa Jodar, chi è tennista che incanta Madrid e potrebbe sfidare Sinner Leggi anche: Rafa Jodar entra nell’élite dei giovani spagnoli insieme a Nadal e Alcaraz. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Madrid Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Madrid 2026 p. 1: Stop Alcaraz, avanti tutta Sinner!; Dove vedere Sinner oggi al Madrid Open 2026 in streaming, Jannik punta a un altro record; Atp Madrid, Sinner batte Moller in due set e va agli ottavi. Avanti anche Musetti. Un altro Cristiano Ronaldo al Real Madrid: il piano di CR7 per portare il figlio ai BlancosBARCELLONA - Un Cristiano Ronaldo sui prati di Valdebebas fa sempre notizia. Anche se, in questo caso, si tratta di Cristianinho, il talentuoso rampollo di CR7, che da lunedì scorso si starebbe ... corrieredellosport.it Un'intossicazione alimentare ha colpito diversi tennisti al Masters 1000 di Madrid, causando ritiri e malori in campo - facebook.com facebook Primo turno: in campo con il borsone dedicato a Sinner Terzo turno: il tuo avversario è Jannik Sinner Chissà cosa avrà pensato Elmer Møller a trovarselo davanti a Madrid x.com