A Marina di Massa il lido si è ridotto considerevolmente a causa dell’erosione costante, che ha portato via gran parte della sabbia e ha lasciato il litorale molto più stretto rispetto al passato. La situazione ha suscitato richieste di intervento da parte delle autorità regionali, che sono state chiamate a fronteggiare il disagio e a valutare eventuali misure per arginare il fenomeno. La spiaggia, un tempo lunga e ampia, si presenta oggi notevolmente ridimensionata.

Massa, 9 maggio 2026 – C’era una volta anche a Marina di Massa un bel lido, lungo ed esteso, a suggellare un paesaggio unico sospeso tra il mare e le Apuane. Ora di quel lido restano solo pochi metri di spiaggia, il resto (oltre 100 metri) è stato eroso dal mare per mano dell’uomo (leggi porto di Carrara ) e ciò che rimane è soltanto la bella vista dei monti. E l’ erosione non si ferma. Gli esperti, tra questi il professor Giovanni Sarti, ordinario di sedimentologia all’università di Pisa, hanno studiato i segni lasciati dalle ultime mareggiate, grazie al ’ monitoraggio ’ (da Massa a Pietrasanta) effettuato dai balneari su input dell’associazione Paladini Apuoversiliesi, e hanno sentenziato che d’ora in poi, a ogni mareggiata, anche piccola, si avranno danni sempre maggiori a causa proprio di quelle precedenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Qui non c’è più sabbia, arenile spazzato via dall’erosione costante. La Regione intervenga”

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