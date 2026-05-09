Quando finiscono le lezioni nel 2026 | il calendario regione per regione

Le date di fine anno scolastico per il 2026 sono state stabilite dalle Regioni e variano di pochi giorni tra le diverse aree del paese. Le scuole termineranno generalmente tra la fine di maggio e inizio giugno, con alcune differenze legate alle specifiche regionali. Le date precise sono state pubblicate sui siti ufficiali delle singole Regioni e riguardano tutte le scuole di ordine e grado.

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Le date di conclusione dell’anno scolastico 2025-2026 sono definite dalle Regioni e presentano scarti di pochi giorni tra territori. Il riepilogo emerge dai calendari ufficiali regionali raccolti in un prospetto unitario, che indica per la maggior parte delle scuole una chiusura concentrata tra il 6 e il 11 giugno, con alcune eccezioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Calendario scolastico, quando finiscono le lezioni nel 2026: le date regione per regioneLa fine dell’anno scolastico 2025-2026 nelle scuole primarie e secondarie è fissata tra il 6 e il 16 giugno, con date diverse stabilite dai calendari... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Quando finiscono le lezioni nel 2026: il calendario regione per regione; Calendario scolastico, ecco quando finiscono le lezioni: le date regione per regione; Ultimo giorno di scuola, quando finiscono le lezioni nel 2026: calendario e date; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e altre chiusure. Ultimo giorno di scuola, quando finiscono le lezioni nel 2026: calendario e dateCalendario scolastico 2025-2026: tutte le date di chiusura delle scuole regione per regione e le eccezioni previste per l'infanzia e le province autonome ... skuola.net Quando finiscono le lezioni nel 2026: il calendario regione per regioneLe date di conclusione dell’anno scolastico 2025-2026 sono definite dalle Regioni e presentano scarti di pochi giorni tra territori. Il riepilogo emerge dai calendari ufficiali regionali raccolti in u ... orizzontescuola.it Palmeri: “Di un pomeriggio all’addio ad Evaristo, quando finiscono le illusioni che la vita possa essere differente” Leggi l’editoriale di @tancredipalmeri #Sportitalia x.com Como e Napoli finiscono in pareggio. Il posto in Champions League sembra improbabile per il Como. reddit