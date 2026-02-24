L’America trumpiana è la grande assente a Kyiv proprio come vuole Putin

Steve Witkoff, imprenditore e rappresentante americano, critica la gestione della guerra in Ucraina, definendola “una guerra scema” e sottolineando l’assenza degli Stati Uniti a Kyiv, come desiderato da Putin. La sua visita si concentra sull’assenza di supporto diretto e sulla percezione di una strategia poco efficace. Witkoff evidenzia come questa mancanza influisca sulle dinamiche del conflitto, lasciando molte questioni ancora senza risposta.

“E’ una guerra scema”, ha detto, riferendosi all’aggressione della Russia all’Ucraina, che dura da quattro anni, Steve Witkoff, l’inviato americano, palazzinaro di formazione, affarista camuffato da negoziatore grazie all’amicizia con Donald Trump: “Litigano su questioni di territorio, e tutti buttano in mezzo il termine ‘dignità’, ma che ti dà la dignità se hai tutti quei morti?”. “Dignità” è il termine-simbolo dell’Ucraina, la Rivoluzione del 2014 per avvicinarsi all’Europa e sfuggire alla morsa oppressiva di Mosca era dedicata alla dignità, così come Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, celebra sempre la dignità del suo popolo, che si difende coraggioso da una guerra ingiusta e violentissima, e “il prezzo della dignità” è lo slogan che si è ripetuto durante le Olimpiadi invernali qui in Italia, quando il Cio ha deciso di squalificare l’atleta ucraino che, dignitosamente, aveva sul casco i volti di alcuni dei tanti atleti uccisi dai russi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un disegno imperiale. La guerra di Putin non finirebbe a KyivL’attuale conflitto di Putin a Kyiv richiama le grandi battaglie storiche degli imperi passati, che si affacciavano dalle nebbie del tempo per affermare il loro ruolo dominante.

Leggi anche: Se e come l’Europa può sostituire l’America nella difesa di Kyiv

