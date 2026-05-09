Pro-Gaza insultato perché israeliano

Una persona è stata insultata per aver espresso supporto a Gaza, mentre si trovava in un contesto in cui si discute di questioni legate a Israele. Il commento è stato indirizzato direttamente all’individuo, che aveva manifestato posizioni favorevoli ai palestinesi. La discussione si è svolta in un ambiente pubblico, senza che siano stati riferiti dettagli su eventuali reazioni o conseguenze.

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L’attivismo pro-Pal è probabilmente nel nostro tempo la forma più pura del settarismo violento e arrogante, della faziosità dogmatica e illiberale. I predicatori di pace, soprattutto i tanti in buonafede, dovrebbero tener ben presente questo elemento: coi pro-Pal non regge l’argomentazione razionale, ma non valgono nemmeno i più elementari principi etici o di umanità. Se porgi ad un pro-Pal un ramoscello d’ulivo, o l’evangelica altra guancia, è molto probabile che in cambio ne avrai uno schiaffo. Ne sa qualcosa Eyal Waldman, un noto uomo d’affari israeliano che ha dedicato molta parte della sua vita alla filantropia a favore dei palestinesi ed è da sempre fautore della soluzione dei due stati.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pro-Gaza insultato perché israeliano ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Joe Rogan PUBLICLY Humiliates Theo over ISRAEL-Why/how did Rogan become a pro-Trump shill Notizie correlate Protezione civile Gaza, 'sette vittime in raid israeliano'Raid aerei israeliani nel territorio palestinese hanno ucciso 7 persone nella notte, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'ottobre scorso. Gaza, quattro palestinesi morti in raid israeliano: i funerali delle vittimeAlmeno quattro palestinesi sono morti in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito dalle autorità ospedaliere.