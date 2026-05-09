Previsioni meteo per Avellino – 10 maggio 2026

Il 10 maggio 2026 ad Avellino il cielo presenterà una copertura di nubi sparse, intervallate da momenti di schiarite durante tutta la giornata. Le condizioni meteo prevedono un andamento variabile, con alternanze tra nuvolosità e spazi di cielo più sereno. La temperatura massima si aggirerà intorno ai valori stagionali, mentre le precipitazioni non sono previste. Il vento sarà generalmente debole, proveniente da est.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ad Avellino, il 10 maggio 2026, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Tuttavia, durante la notte sono previste precipitazioni, con un accumulo stimato di 3 mm di pioggia. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, la temperatura massima raggiungerà i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì Primo Maggio; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026. Meteo: nuova settimana nel segno di aria fredda e maltempo! La tendenzaAl mattino nuvoloso in Calabria dove non si escludono sporadici piovaschi nel settore tirrenico. Ampie schiarite nel resto del settore. Temperature minime stazionarie o in leggero calo. Nel pomeriggio ... meteo.it Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenzaLa tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia. meteo.it Quando le previsioni meteo sbagliavano, almeno lo facevano con eleganza: cartine, barometro e tono solenne. Oggi abbiamo satelliti, app, radar e notifiche… e comunque esci col sole e torni lavato come un tappetino. x.com Migliore App Meteo iPhone Italia reddit