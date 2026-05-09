Emma Raducanu ha annunciato il ritiro dall’Italian Open, evento di tennis che si sta svolgendo a Roma. La giocatrice britannica aveva iniziato il torneo, ma ha deciso di interrompere la sua partecipazione senza ulteriori dettagli sulla motivazione. La sua assenza si aggiunge alle altre defezioni delle ultime settimane, mentre i match continuano senza di lei. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso i canali della manifestazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Emma Raducanu ha recentemente annunciato il suo ritiro dall’Italian Open, suscitando preoccupazione tra i suoi fan. La tennista britannica ha deciso di non partecipare al torneo di Roma poco prima dell’inizio, nonostante avesse completato una serie di interviste con i media martedì scorso. Dopo una pausa dall’attività agonistica, Raducanu non ha preso parte a nessun evento del WTA Tour dall’Indian Wells di marzo. La sua assenza si è resa necessaria dopo aver contratto un’infezione virale, che le ha impedito di partecipare anche al Miami Open.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Preparazione di Emma Raducanu a Roma: l’analisi di Greg Rusedski.

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