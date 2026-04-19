Durante il torneo di Stoccarda, Iga Swiatek ha subito una sconfitta che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. Greg Rusedski ha commentato il suo rendimento, in particolare il servizio, ritenendolo al di sotto delle aspettative. La giocatrice ha mostrato alcune difficoltà con il suo gioco in questa occasione, senza riuscire a ripetere i risultati positivi delle precedenti competizioni.

"> La Sconfitta di Iga Swiatek a Stoccarda. Iga Swiatek ha subito una battuta d’arresto ai quarti di finale del torneo di Stoccarda, venendo sconfitta dalla promettente giocatrice russa Mirra Andreeva con un punteggio di 6-3, 4-6, 3-6. Questo è stato un colpo duro per la polacca, che aveva iniziato la stagione con buone aspettative. Dal cambio di allenatore, con Francisco Roig che ha preso il posto di Wim Fissette, Swiatek ha mostrato prestazioni altalenanti, vincendo e perdendo una partita. Dopo la sua eliminazione, Swiatek ha dimostrato sportività, nonostante il fatto di aver subito solo la sua seconda sconfitta nella sua carriera in questo torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Greg Rusedski critica Roig: il servizio di Swiatek delude nelle aspettative.

Notizie correlate

Greg Rusedski rivela cosa serve per allenare Iga SwiatekGreg Rusedski rivela cosa serve per allenare Iga Swiatek"> Iga Swiatek si separa da Wim Fissette dopo la delusione al Miami Open Iga Swiatek ha...

Swiatek e Roig: il piano per tornare regina nel 2026La decisione di Iga Swiatek di affidare il proprio destino sportivo a Francisco Roig segna un punto di svolta nella stagione 2026 della tennista...

Contenuti utili per approfondire

Greg Rusedski critica Roig: il servizio di Swiatek delude nelle aspettative.Iga Swiatek ha subito una battuta d’arresto ai quarti di finale del torneo di Stoccarda, venendo sconfitta dalla promettente giocatrice russa Mirra Andreeva con un punteggio di 6-3, 4-6, 3-6. Questo è ... napolipiu.com

Greg Rusedski taglia corto: L'ATP ha ciò che la WTA non haNel suo podcast, Greg Rusedski ha riacceso un vecchio dibattito: perché la WTA fatica a creare una rivalità altrettanto significativa come quella di Alcaraz e Sinner? Nel suo podcast Off Court with ... msn.com