Premio Guido Carli | i 12 protagonisti tra etica e innovazione
Domenica si è svolta la cerimonia del Premio Guido Carli, con dodici protagonisti riconosciuti per aver combinato attività imprenditoriali e impegno sociale. La premiazione ha evidenziato figure che si sono distinte nel loro settore, mentre una proposta di intervento per San Basilio ha attirato l’attenzione sulla possibilità di migliorare la sicurezza pubblica attraverso progetti di trasformazione urbana.
? Punti chiave Chi sono i dodici leader che hanno unito profitto e impegno sociale?. Come può la trasformazione di San Basilio cambiare il volto della sicurezza?. Quali grandi nomi dell'industria e della cultura hanno ricevuto la medaglia?. Perché l'economia deve integrare la cura verso le persone più fragili?.? In Breve Premiati Niccolò Branca, Pierroberto Folgiero, Renato Mazzoncini, Mario Faro e Giuseppe Marsocci.. Antonio e Nadia Santini premiati per il ristorante stellato Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio.. Salvatore Luongo, Lorella Cuccarini, Anna Ferzetti, Francesca Fagnani e Riccardo Cocciante ricevono medaglie.. Don Antonio Coluccia promuove l'Agorà della Gentilezza nel quartiere romano di San Basilio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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