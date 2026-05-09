Premio Guido Carli | i 12 protagonisti tra etica e innovazione

Domenica si è svolta la cerimonia del Premio Guido Carli, con dodici protagonisti riconosciuti per aver combinato attività imprenditoriali e impegno sociale. La premiazione ha evidenziato figure che si sono distinte nel loro settore, mentre una proposta di intervento per San Basilio ha attirato l’attenzione sulla possibilità di migliorare la sicurezza pubblica attraverso progetti di trasformazione urbana.

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? Punti chiave Chi sono i dodici leader che hanno unito profitto e impegno sociale?. Come può la trasformazione di San Basilio cambiare il volto della sicurezza?. Quali grandi nomi dell'industria e della cultura hanno ricevuto la medaglia?. Perché l'economia deve integrare la cura verso le persone più fragili?.? In Breve Premiati Niccolò Branca, Pierroberto Folgiero, Renato Mazzoncini, Mario Faro e Giuseppe Marsocci.. Antonio e Nadia Santini premiati per il ristorante stellato Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio.. Salvatore Luongo, Lorella Cuccarini, Anna Ferzetti, Francesca Fagnani e Riccardo Cocciante ricevono medaglie.. Don Antonio Coluccia promuove l'Agorà della Gentilezza nel quartiere romano di San Basilio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Guido Carli: i 12 protagonisti tra etica e innovazione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Premio Guido Carli: Mattarella premia l’etica e l’eccellenza di Armani? Cosa sapere Mattarella consegna il premio Guido Carli a dodici personalità l'8 maggio all'Auditorium di Roma. Il premio Guido Carli alla XVII edizioneMettere il proprio impegno al servizio di tutta la comunità, non soltanto nei settori in cui può sembrare più scontato - come l’ordine pubblico - ma... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: XVII edizione del Premio Guido Carli. Premiate Cuccarini, Fagnani e Ferzetti; Premio Guido Carli a Roma, una festa del successo etico; Il premio Guido Carli alla XVII edizione; Il gruppo Armani riceve il premio Guido Carli. A Roma il Premio Guido Carli: da Riccardo Cocciante a Lorella Cuccarini, tutti i vincitoriA Roma il Premio Guido Carli: ecco tutti i vincitori. La presidente Romana Liuzzo: Omaggiamo il connubio tra talento e attenzione agli ultimi. tgcom24.mediaset.it Premio Guido Carli, a Roma la festa del successo etico tra istituzioni, impresa e impegno socialeAll’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone riconosciute le eccellenze italiane che uniscono talento e responsabilità civile. Da Renato Mazzoncini a Pierroberto Folgiero, da Giuseppe Marsocci a ... milanofinanza.it Premio Guido Carli a Roma, una festa del successo etico x.com