Tempo di vigilia per il Prato, che domani (calcio d’avvio alle 16, diretta su Tv Prato) sfiderà il Siena nell’attesa semifinale playoff del girone E di Serie D. Stamani allenamento di rifinitura per i biancazzurri allo stadio Lungobisenzio, che per il match con i bianconeri ospiterà ancora 2.000 spettatori circa. Niente aumento della capienza quindi. "Avremmo voluto avere uno stadio capace di contenere tutto l’entusiasmo che il Prato ha saputo riaccendere, ma proprio l’affetto straordinario dei nostri tifosi dimostra quanto questo percorso abbia restituito orgoglio e identità a un’intera comunità sportiva – il commento del presidente dei...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Gioè risponde presente: "Siena tosto. Contate su di me"

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