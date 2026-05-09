Plug&Charge la ricarica elettrica Enel diventa immediata | colleghi il cavo e il gioco è fatto

Enel ha introdotto una nuova funzionalità per le stazioni di ricarica delle auto elettriche, chiamata Plug&Charge. Con questa tecnologia, basta collegare il cavo per avviare automaticamente la ricarica senza dover usare app o schede. La soluzione rende più immediata e diretta l’esperienza di ricarica, contribuendo a semplificare l’utilizzo delle infrastrutture di energia elettrica per le auto.

La ricarica delle auto elettriche in Italia compie un ulteriore passo verso la semplicità e la velocità grazie a Enel. Con il sistema Plug&Charge disponibile sulle stazioni Fast abilitate della rete del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, basterà collegare il cavo alla colonnina per avviare automaticamente il rifornimento di energia, senza utilizzare app, card RFID o procedure manuali. Una soluzione pensata per rendere l’esperienza di ricarica ancora più facile, immediata e pratica per gli e-driver. La funzionalità Plug&Charge consente infatti di automatizzare completamente il processo di autenticazione tra veicolo e infrastruttura. Una volta inserito il connettore, auto e stazione di ricarica comunicano direttamente tra loro e autorizzano l’operazione in pochi secondi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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