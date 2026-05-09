Playoff Serie B | sfida decisiva per la promozione contro Perugia

Nel primo turno dei playoff di Serie B, la squadra affronta una sfida decisiva contro il Perugia con l’obiettivo di ottenere la promozione. La partita si svolge in un contesto di alta tensione, con l’attenzione rivolta anche alle condizioni fisiche dei giocatori, in particolare a come il lavoro di preparazione di Centoni possa incidere sull’andamento del match. La gestione della pressione da parte del gruppo rappresenta un elemento chiave, senza che siano state ancora rese note le strategie specifiche adottate.

? Domande chiave Come influenzerà il lavoro fisico di Centoni il risultato contro Perugia?. Quale strategia mentale userà il gruppo per gestire la pressione agonistica?. Perché il vantaggio del recupero fisico è decisivo per le atlete?. Cosa determinerà il passaggio alla fase nazionale dopo il Palatagliate?.? In Breve Nadia Centoni gestisce il recupero fisico delle atlete in vista del Palatagliate.. Mental coach Ivan Dotto lavora sulla tenuta psicologica del gruppo dal primo anno.. La preparazione atletica strutturata segue un piano programmato sin dallo scorso settembre.. Perugia ha precedentemente eliminato il Costone Siena al primo turno dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

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