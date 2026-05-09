Durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli, tra i momenti più discussi ci sono stati il servizio di pizza e sfogliatella offerti al Papa, che hanno suscitato reazioni diverse sui social. Mentre Prevost, uno dei presenti, ha sorriso davanti alle offerte, ha comunque rifiutato di assaggiarle. La scena ha attirato l’attenzione di chi ha commentato l’episodio sui social media, creando un dibattito tra apprezzamenti e critiche.

La visita di Papa Leone XIV a Napoli resterà negli annali non solo per i messaggi di pace lanciati dal Pontefice, ma anche per quei piccoli, autentici momenti di umanità che solo la spontaneità partenopea sa regalare. Tra liturgie solenni e bagni di folla, un episodio apparentemente marginale ha conquistato il cuore degli italiani: l’omaggio di una sfogliatella che il Santo Padre avrebbe voluto accettare, ma che il protocollo gli ha impedito di prendere. Lungo via Duomo, nel cuore pulsante della Napoli devota e popolare, la storica caffetteria San Gennaro ha preparato un gesto semplice ma denso di significato. Mentre il corteo papale....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Pizza e sfogliatella per Papa Leone a Napoli: perché Prevost ha sorriso ma detto no (il web non ha apprezzato)

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