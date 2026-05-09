Piuro 2026 | un itinerario tra storia arte e identità territoriale

Il comune di Piuro ha annunciato il programma ufficiale per il 2026, un progetto che coinvolge diversi enti pubblici tra cui il ministero della cultura, la regione Lombardia, la provincia di Sondrio, il Bim dell’Adda e del Mera e la comunità montana della Valchiavenna. L’iniziativa si concentra su percorsi che uniscono storia, arte e identità territoriale, con il supporto di finanziamenti provenienti da bandi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il comune di Piuro presenta il programma ufficiale per l’anno 2026, un progetto di ampio respiro sostenuto dal ministero della cultura, dalla regione Lombardia tramite il bando Lombardia style, dalla provincia di Sondrio, dal Bim dell’Adda e del Mera, dalla comunità montana della Valchiavenna e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Biennale, caos tra gli addetti: tra marcatura territoriale e arte strana? Domande chiave Come influisce la presenza degli addetti sulla percezione delle opere? Perché gli esperti occupano i padiglioni prima del pubblico... Si parla di: Piuro 2026: un itinerario tra storia, arte e identità territoriale; Piuro 2026, presentato l’itinerario tra storia, arte, musica.