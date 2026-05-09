Piuro 2026 | un itinerario tra storia arte e identità territoriale
Il comune di Piuro ha annunciato il programma ufficiale per il 2026, un progetto che coinvolge diversi enti pubblici tra cui il ministero della cultura, la regione Lombardia, la provincia di Sondrio, il Bim dell’Adda e del Mera e la comunità montana della Valchiavenna. L’iniziativa si concentra su percorsi che uniscono storia, arte e identità territoriale, con il supporto di finanziamenti provenienti da bandi pubblici.
Il comune di Piuro presenta il programma ufficiale per l’anno 2026, un progetto di ampio respiro sostenuto dal ministero della cultura, dalla regione Lombardia tramite il bando Lombardia style, dalla provincia di Sondrio, dal Bim dell’Adda e del Mera, dalla comunità montana della Valchiavenna e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Notizie correlate
Biennale, caos tra gli addetti: tra marcatura territoriale e arte strana? Domande chiave Come influisce la presenza degli addetti sulla percezione delle opere? Perché gli esperti occupano i padiglioni prima del pubblico...
Si parla di: Piuro 2026: un itinerario tra storia, arte e identità territoriale; Piuro 2026, presentato l’itinerario tra storia, arte, musica.
Le cascate dell’Acquafraggia Ci troviamo nel comune di Piuro in provincia di Sondrio. ?L’ingresso è pagamento nei seguenti periodi: 1 giugno-31 luglio festivi e prefestivi 1 agosto-31 agosto tutto i giorni 1 settembre-15 settembre festivi e prefestivi L’ingres - facebook.com facebook