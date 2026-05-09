Un uomo è stato condannato per aver appiccato diversi incendi nel Maceratese, portandolo in carcere. Le autorità sono riuscite a risalire alla sua identità grazie a specifici oggetti trovati sulla scena dei roghi e alle testimonianze raccolte durante le indagini. Le zone interessate dagli incendi sono state colpite in momenti diversi, ma i dettagli sulla modalità d’azione rimangono ancora poco chiari.

? Punti chiave Come ha fatto il colpevole a colpire zone così diverse?. Quali oggetti hanno permesso ai carabinieri di identificarlo subito?. Perché l'uomo ha scelto proprio quelle attività commerciali come bersaglio?. Dove si sono propagati i danni dopo gli incendi nei boschi?.? In Breve Otto roghi tra giugno e luglio 2024 tra Monte San Giusto e Mogliano.. Condannato a due anni, tre mesi e 23 giorni di reclusione.. Sequestrati cellulare e accendino durante perquisizione dei carabinieri nell'abitazione dell'uomo.. Danni a cassonetti, negozi e sterpaglie lungo la strada 61 Loro-Macina.. Federico Quarchioni, il trentaduenne accusato di aver scatenato una serie di roghi tra Monte San Giusto e Mogliano nel 2024, è stato trasferito in carcere a Fermo dopo l’ordinanza della Procura di Macerata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piromane in carcere: condannato per la scia di roghi nel Maceratese

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