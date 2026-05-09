Piemonte tagli ai treni | associazioni denunciano lo spostamento di 23 mln

Le associazioni hanno denunciato lo spostamento di 23 milioni di euro dai fondi destinati al settore ferroviario in Piemonte. La decisione della Regione di utilizzare questi fondi ha sollevato domande sul possibile aumento dei prezzi dei biglietti e sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La questione riguarda principalmente come verranno gestiti i servizi e quali ripercussioni ci saranno sulle tariffe per gli utenti.

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