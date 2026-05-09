Pielle batte Legnano | Donzelli brilla ma cresce l’ansia per gli infortuni
Nella partita tra Pielle e Legnano, la squadra locale ha ottenuto una vittoria, con Donzelli che si è distinto sul campo. Tuttavia, si sono verificati problemi legati agli infortuni, con l’assenza di Gabrovsek ed Ebeling che potrebbe influenzare le scelte future. Dopo il primo tempo, Turchetto ha evidenziato errori tattici, in particolare sui rimbalzi, che hanno contribuito alla crescita dell’ansia tra i tifosi e la squadra.
? Punti chiave Come influirà l'assenza di Gabrovsek ed Ebeling sul roster della Pielle?. Quali errori tattici sui rimbalzi ha evidenziato Turchetto dopo il primo tempo?. Chi dovrà sostituire i due giocatori infortunati nella prossima sfida?. Perché la gestione dei contatti fisici ha creato tensioni a fine partita?.? In Breve Donzelli segna 13 punti guidando la vittoria della Pielle. Gabrovsek ed Ebeling subiscono storte durante il match. Turchetto evidenzia criticità nella gestione dei rimbalzi offensivi. Scaramucce tra giocatori a fine gara non influenzano lo staff. La Pielle vince per 76-59 contro Legnano e si porta in vantaggio per 1-0 nella serie playoff di Serie B.🔗 Leggi su Ameve.eu
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