Pielle batte Legnano | Donzelli brilla ma cresce l’ansia per gli infortuni

Nella partita tra Pielle e Legnano, la squadra locale ha ottenuto una vittoria, con Donzelli che si è distinto sul campo. Tuttavia, si sono verificati problemi legati agli infortuni, con l’assenza di Gabrovsek ed Ebeling che potrebbe influenzare le scelte future. Dopo il primo tempo, Turchetto ha evidenziato errori tattici, in particolare sui rimbalzi, che hanno contribuito alla crescita dell’ansia tra i tifosi e la squadra.

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