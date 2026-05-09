Un uomo di 40 anni è stato sottoposto a divieto di dimora ad Ancona, dopo essere stato accusato di aver minacciato e aggredito i vicini nel tentativo di ottenere denaro. Le vittime hanno deciso di lasciare le loro abitazioni a causa delle violenze e delle richieste estorsive. La polizia ha avviato un’indagine e ha disposto le misure cautelari nei confronti dell’uomo.

È stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Ancona per un uomo di 40 anni, indagato per estorsione e lesioni ai danni di alcuni vicini di casa. L’uomo avrebbe agito con violenza e minacce per ottenere somme di denaro, costringendo le vittime ad abbandonare le proprie abitazioni. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. La prima estorsione: minacce e violenza per 500 euro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nei primi giorni di febbraio, quando la Squadra Mobile ha avviato un’indagine su segnalazione di un vicino di casa dell’indagato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Picchia i vicini ad Ancona per ottenere denaro, le vittime se ne vanno di casa: 40enne nei guai

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