Piercing collant leopardati e attitudine ribelle | il nuovo volto del pattinaggio olimpico

Piercing, collant leopardati e atteggiamento ribelle hanno portato un cambiamento nel mondo del pattinaggio olimpico. Questa novità deriva dalla voglia di esprimersi più liberamente, anche attraverso look originali e stili diversi. Alcune atlete scelgono di personalizzare i loro costumi, aggiungendo dettagli che riflettono la loro personalità. Questa tendenza crea un contrasto con l’immagine tradizionale di eleganza e grazia, spesso associata a questo sport. La questione divide gli appassionati, mentre le pattinatrici cercano di farsi notare con scelte di stile più audaci.

N el mondo del pattinaggio di figura, l’eleganza è da sempre una regola non scritta. Abiti scintillanti, silhouette aggraziate, femminilità classica: tutto ciò che serve a costruire l’ immagine “giusta” della pattinatrice ideale. Niente distrazioni, design troppo elaborati o eccessi di espressività. Alysa Liu, due medaglie d’oro a Milano-Cortina 2026, ha sfidato questo modello di bellezza con uno stile tutto suo: capelli decolorati con effetto halo hair, piercing ai denti, collant leopardati sotto il minidress tecnico. La sua estetica alt-grunge (quella anti glamour degli anni 90?) porta sul ghiaccio qualcosa di nuovo: l’irriverenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

