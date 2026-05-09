A Pescara, durante una partita di Serie C, i tifosi della Curva Nord hanno lanciato numerosi fumogeni e rivolto insulti alla società. La tensione è salita subito dopo un'occasione mancata da Russo, che ha fatto scatenare la reazione della curva. La protesta si è concentrata principalmente contro i rappresentanti della società e le decisioni prese in campo. La partita si è svolta sotto gli sguardi di una tifoseria molto accesa.

? Domande chiave Chi sono i principali bersagli degli insulti lanciati dalla Curva Nord?. Perché il mancato gol di Russo ha scatenato la rabbia dei tifosi?. Come hanno influito gli errori estivi sulla caduta del Pescara?. Quali sono le responsabilità della dirigenza Sebastiani nel fallimento del progetto?.? In Breve Fischi contro Lorenzo Insigne per il rigore mancato contro il Padova.. Tensione esplosa al minuto 91 allo stadio Adriatico contro Daniele Sebastiani.. Retrocessione dopo l'illusione della promozione in Serie B ottenuta 11 mesi fa.. Errori di mercato estivo e gestione della rosa causano il crollo sportivo.. Il Pescara retrocede in Serie C dopo il pareggio per 1-1 contro lo Spezia, scatenando fumogeni e petardi all’esterno dell’Adriatico nel finale di gara di questo 8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara in Serie C: pioggia di fumogeni e insulti contro la società

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