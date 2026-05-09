Per Péter Magyar il difficile arriva adesso

A un mese dalle elezioni, Péter Magyar ha ottenuto la vittoria e ha assunto la carica di primo ministro dell'Ungheria, dopo aver battuto Viktor Orbán. La sua nomina arriva in un momento di cambiamento politico nel paese, con l'obiettivo di guidare il governo nei prossimi anni. La sua ascesa al potere segue un percorso elettorale che ha portato alla sconfitta del precedente leader.

Sabato la bandiera dell’Unione Europea è tornata a sventolare dalla facciata del parlamento dell’Ungheria per la prima volta dal 2014, quando il primo ministro di estrema destra Viktor Orbán l’aveva fatta rimuovere per mostrare la sua opposizione nei confronti delle istituzioni europee. Sempre sabato, nel palazzo neogotico del Parlamento ungherese, Péter Magyar ha giurato come nuovo primo ministro, dopo aver battuto Orbán il mese scorso in elezioni storiche per il paese. Nel suo primo discorso, ha esortato la popolazione a «scrivere la storia ungherese» e ha parlato di «cambio di regime». Alle elezioni dello scorso mese Tisza, il partito di Magyar, aveva stravinto, ottenendo 141 seggi su 199 totali.🔗 Leggi su Ilpost.it

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News - Ungheria, crolla Orban. Peter Magyar vince e cambia tutto 13/4/2026

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