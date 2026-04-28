Arezzo tra buche palme zombie e bici fantasma | manca solo il circo

Arezzo si trova al centro di diverse situazioni insolite che attirano l’attenzione. Tra strade segnate da buche, palme secche e biciclette abbandonate, la città sembra vivere un’atmosfera surreale. In un comunicato, un esponente di una lista indipendente ha evidenziato come le autorità abbiano scelto di investire sul turismo a tema horror, lasciando emergere un quadro di problematiche non risolte e iniziative particolari.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Michele Menchetti Lista Indipendente per Arezzo Arezzo – Oh via, ormai s’è capito: qui s’è deciso di puntare tutto sul turismo horror. Perché la zona della Questura pare più un set di film apocalittici che un quartiere normale. Le rastrelliere perle bici? Sparse a caso nell’erba, tipo caccia al tesoro. E nel mezzo troneggia lei: la bici fantasma. Senza ruote, senza padrone. praticamente più stabile di certe amministrazioni. Il bar davanti alla Questura ha chiuso. Fine. Sipario. E quelli che stanno in fila dalle sei la mattina? Arrangiatevi. Bagno? Eh certo.🔗 Leggi su Lortica.it

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