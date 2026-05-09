Recentemente sono state annunciate modifiche alle pensioni che interessano circa 700.000 lavoratori, con un abbassamento delle prestazioni. Contestualmente, è prevista un'incremento dell’età pensionabile. Le misure comprendono un taglio delle aliquote di rendimento, l’allungamento delle finestre mobili per l’accesso alla pensione anticipata e un adeguamento automatico dei requisiti in base alla speranza di vita.

Taglio delle aliquote di rendimento, finestre mobili più lunghe per la pensione anticipata e adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vita. È la tripla stretta che rischia di colpire i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni Cpdel (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), Cps (Cassa per le pensioni ai sanitari), Cpi (Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) e Cpug (Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori). È questo il quadro che emerge dall’analisi dell’Osservatorio Previdenza Cgil, presentata in occasione dell’iniziativa della Fp Cgil “Pensioni pubbliche sotto attacco.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni più basse per 700mila lavoratori e aumenta l’età pensionabile

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il problema non è solo far capire l'indecente disproporzione tra investimento in pensioni rispetto a R&S, ma anche di far capire che i contributi pagati oggi non stanno capitalizzando per la pensione di domani. E perfino persone molto scolarizzate lo ignorano b x.com