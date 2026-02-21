Riforma pensioni 2026 età pensionabile più alta e allarme natalità | l editoriale

La riforma pensioni del 2026 prevede un aumento dell’età pensionabile e una crescente preoccupazione per il calo delle nascite. La decisione impatta direttamente sui lavoratori, che dovranno attendere più a lungo prima di andare in pensione, mentre le statistiche mostrano un calo della natalità negli ultimi anni. In questo scenario, le misure future e le politiche sociali restano ancora poco chiare. Nel frattempo, le famiglie cercano di adattarsi alle nuove sfide.

Siamo già arrivati alla fine di febbraio, Carnevale è passato, nei supermercati già sono in bella vista sugli scaffali colombe e uova di cioccolato in vista della prossima imminente Pasqua e ovviamente in tema pensioni tutto tace. Dopo i pesantissimi tagli inseriti nell’ultima legge di Bilancio con la soppressione tout court di due istituti che permettevano un anticipo pensionistico come Opzione Donna e Quota 103 sarebbe già ora porre le basi per discutere della sempre auspicata ma mai realizzata vera riforma previdenziale. Ad onore del vero ad inizio d’anno vi è stata una presa di posizione delle forze politiche di opposizione che hanno presentato una mozione comune per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile che, ricordiamolo, salirà dal 1° gennaio a 67 anni ed un mese per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 11 mesi (un anno in meno le donne) oltre ai tre mesi di finestra mobile per la pensione anticipata e che dal 1° gennaio 2028 sarà ancora aumentata fino a 67 anni e 3 mesi la pensione di vecchiaia e fino a 43 anni ed un mese (un anno in meno le donne) oltre a tre mesi di finestra per la pensione anticipata.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

