Peccioli Gravel Clinic il format funziona | oltre un terzo di donne tra i partecipanti della prima edizione

Si è conclusa la prima edizione della Peccioli Gravel Clinic, un evento di tre giorni dedicato alla pedalata sulle strade sterrate della Valdera. Durante l’iniziativa, che si è svolta dal 30 aprile al 4 maggio, 30 partecipanti provenienti da Italia, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti hanno esplorato il territorio. Oltre un terzo dei partecipanti erano donne.

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Si è conclusa la prima edizione della Peccioli Gravel Clinic: tre giorni in bicicletta sulle strade sterrate della Valdera, mentre dal 30 aprile al 4 maggio il territorio è stato vissuto ed esplorato dai 30 ‘corsisti’ provenienti da Italia, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda e Stati Uniti.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate A Peccioli la prima 'Gravel Clinic' d’Italia: format inedito, territorio d’eccezione, grandi nomi del ciclismoUn’esperienza di tre giorni per scoprire Peccioli in gravel: un mix tra escursioni e training con maestri della bici, enogastronomia e cultura E'... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Peccioli ha lanciato la prima Gravel Clinic italiana; Gravel Clinic, comincia oggi l’evento di Peccioli: ci sarà anche Paolo Bettini; Peccioli Gravel Clinic, il format funziona: oltre un terzo di donne tra i partecipanti della prima edizione; Gravel Clinic, organizzatori al lavoro per il 2027. Peccioli ha lanciato la prima Gravel Clinic italianaA Peccioli si è chiusa la prima Gravel Clinic italiana: 30 partecipanti, formazione tecnica e promozione della Valdera. Già prevista una nuova edizione nel 2027 ... cyclinside.it Peccioli gravel clinic In sella anche BettiniPECCIOLIConto alla rovescia alla prima edizione della Peccioli Gravel Clinic, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra le strade sterrate della Valdera. Tra i protagonisti ci sarà Paolo Bettini, ... lanazione.it