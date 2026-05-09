Parma-Roma il Tardini come spartiacque | pressione alta e duelli a tutto campo

Domenica 10 maggio alle 18:00, allo Stadio Ennio Tardini, si giocherà la partita tra Parma e Roma. La sfida rappresenta un momento chiave nella lotta per un posto in Europa. La squadra di casa adotterà un pressing alto, mentre i duelli a tutto campo caratterizzeranno l’incontro. Le due formazioni si affronteranno con l’obiettivo di ottenere punti utili nella classifica finale.

Domenica 10 maggio alle 18:00, allo Stadio Ennio Tardini, andrà in scena una sfida che pesa moltissimo nella corsa europea. Parma-Roma è il confronto tra due idee tattiche molto riconoscibili, entrambe costruite su principi aggressivi, ricerca del controllo e occupazione sistematica degli spazi intermedi. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva in Emilia con la consapevolezza di avere dalla propria parte una tradizione estremamente favorevole. La Roma ha infatti vinto 11 delle 14 sfide di campionato contro il Parma, segnando 28 reti e subendone soltanto 11. Numeri che raccontano una superiorità evidente, confermata anche dal dato complessivo: 36 successi giallorossi in 57 precedenti in Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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