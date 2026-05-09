Parma la battaglia per liberare i macachi Alan e Larry | corteo in città contro gli esperimenti

A Parma si sono svolte manifestazioni contro l’uso di macachi nelle sperimentazioni scientifiche, con un corteo cittadino che ha coinvolto numerosi partecipanti. La protesta si inserisce in un contesto più ampio di attenzione pubblica verso gli animali utilizzati in laboratorio, in seguito alle discussioni nazionali sui pavoni di Punta Marina. La vicenda riguarda specificamente due macachi, chiamati Alan e Larry, coinvolti in attività di ricerca.

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Non solo il caso dei pavoni: a Parma cresce la protesta per i macachi usati nella sperimentazione. Dopo il dibattito nazionale sui pavoni di Punta Marina, un’altra vicenda legata agli animali sta accendendo polemiche e mobilitazioni in Italia. A Parma, infatti, continua la battaglia per la liberazione di Alan e Larry, due macachi impiegati in un progetto di sperimentazione scientifica che da mesi divide opinione pubblica, attivisti e mondo accademico. Nei giorni scorsi centinaia di persone hanno partecipato a un corteo nel centro della città per chiedere la fine degli esperimenti sui primati custoditi negli stabulari universitari. La manifestazione, autorizzata dalla Questura con precise limitazioni, non ha però potuto raggiungere la sede dell’Università di Parma dove si trovano gli animali.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Parma, la battaglia per liberare i macachi Alan e Larry: corteo in città contro gli esperimenti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La battaglia per liberare HormuzIsraele e Stati Uniti si concentrano sui punti di rottura del regime nello Stretto. Parma: 9 marzo 2026, il corteo contro la norma patriarcaleLa mobilitazione transfemminista svoltasi a Parma il 9 marzo 2026 ha trasformato l’otto marzo in una giornata di rottura contro le norme imposte dal... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scuola, Parma incrocia le braccia: il 7 maggio sciopero contro la riforma; Card. Battaglia, non possiamo far finta di non vedere il grido dei conflitti; Il Parma Pride tra visibilità ed impegno; Victoria Oluboyo, consigliera Pd a Parma, coperta di insulti razzisti per un post sul 25 aprile. Superstrada, Parma attacca FdI: No a fughe in avanti sui lavoriUna battaglia politica che ’corre sulla Superstrada di San Marino. La consigliera regionale Pd Alice Parma interviene sul progetto per la riqualificazione della Consolare, rispondendo alla posizione ... ilrestodelcarlino.it Parma- #Milan Primavera 4-2: la rimonta gialloblù condanna il Diavolo #ACMilan #SempreMilan x.com Qualcuno frequenta l'università di Parma reddit