la battaglia per liberare hormuz

Gli Stati Uniti hanno deciso di non offrire più assicurazioni governative alle petroliere e hanno rinunciato alla proposta di creare coalizioni per scortare le navi nel Golfo di Hormuz. La questione riguarda la riapertura di questa importante strategica via di passaggio, che rimane al centro di tensioni e discussioni tra le parti coinvolte.

Israele e Stati Uniti si concentrano sui punti di rottura del regime nello Stretto. Il piano e la rabbia di Trump con la Nato Eravamo trumpiani. La trasferta senza fanfare di FdI a Dallas da Trump. Mentre la premier si distanzia dal tycoon Hormuz deve essere riaperto. Gli Stati Uniti hanno accantonato l’idea di assicurazioni fornite dal governo americano, hanno abbandonato la proposta di coalizioni per scortare le petroliere, che ora sarebbero impossibili. Assieme agli israeliani, gli Stati Uniti hanno iniziato a colpire con più forza, intensificando la battaglia per riaprire lo Stretto con caccia mandati a bassa quota per colpire le navi da guerra ed elicotteri Apache che si occupano dei droni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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